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Артета высказался об отстранении Обамеянга

24 Декабря 2021 • 09:40 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о ситуации с отстранением нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Игрока отстранили от тренировочного процесса из-за нарушения дисциплины.

«Я не собираюсь быть диктатором. Просто хочу уважения и преданности. Это все, что мне нужно от команды. Если же вы не требуете этого от игроков, то можете смело паковать чемодан и уходить», - приводит слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

В СМИ появилась новость об уходе Обамеянга в зимнее трансферное окно. В его услугах заинтересована каталонская «Барселона».

В этом сезоне на счету нападающего четыре гола в 14 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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