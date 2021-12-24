Эдегор: «Арсенал» - идеальное место для меня»

Норвежский хавбек Мартин Эдегор доволен переходом в лондонский «Арсенал». Об этом полузащитник рассказал в беседе с представителями СМИ.

«Если посмотреть на то, как у меня все продвигалось в Мадриде, переход в «Арсенал» был правильным решением. Пришло время двигаться дальше. Думаю, это идеальное место для меня», - передает слова 23-летнего скандинава Bola.net.

В летнее трансферное окно «канониры» приобрели Эдегора у «Реала» за 35 миллионов евро.

Мартин принял участие в 16 поединках нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Полузащитник отметился четырьмя забитым мячами и одной голевой передачей.