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Клопп отказался от трансферов в январе

24 Декабря 2021 • 08:42 Комментировать (1)

«Ливерпуль» может обойтись без приобретений в зимнее трансферное окно, сообщается на страницах ESPN. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп отказался от усиления в январе.

Согласно сведениям источника, вместо зимних трансферов тренер решил сконцентрироваться на глобальной летней кампании. По завершении сезона Клопп планирует серьезно перетасовать состав команды.

Ранее ходили слухи о трансферах в связи с отъездом Садио Мане и Мохамеда Салаха на Кубок Америки, который должен состояться в январе.

После 18 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 41 очко и располагается на втором месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
24 Декабря 2021 в 09:13
Мудро, коней на переправе не меняют. Никого покупать не надо, но и не отдавайте никого. Юра все понимает.
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