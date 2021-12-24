Клопп отказался от трансферов в январе

«Ливерпуль» может обойтись без приобретений в зимнее трансферное окно, сообщается на страницах ESPN. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп отказался от усиления в январе.

Согласно сведениям источника, вместо зимних трансферов тренер решил сконцентрироваться на глобальной летней кампании. По завершении сезона Клопп планирует серьезно перетасовать состав команды.

Ранее ходили слухи о трансферах в связи с отъездом Садио Мане и Мохамеда Салаха на Кубок Америки, который должен состояться в январе.

После 18 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 41 очко и располагается на втором месте в таблице.