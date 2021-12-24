«Арсенал» и «Барселона» готовят громкую сделку

Боссы «Арсенала» рассматривают различные варианты расставания с габонским центрфорвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом. Как стало известно Daily Express, «канониры» вступили в переговоры с каталонской «Барселоной».

Английский клуб предложил «сине-гранатовым» обмен футболистами. На «Камп Ноу» может переехать Обамеянг, а на Туманный Альбион отправится бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо. Стороны могут оформить такую сделку в январское трансферное окно.

Стоит отметить, что Коутиньо имеет большой опыт выступлений в Премьер-лиге. С 2013 по 2018 год бразильский легионер защищал цвета «Ливерпуля».