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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» приняли решение по Вернеру и Зиешу

24 Декабря 2021 • 08:22 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» может сохранить вингера Хакима Зиеша и форварда Тимо Вернера. Ранее ходили слухи о возможной продаже игроков этой зимой. Интерес к ним проявляла каталонская «Барселона».

Согласно данным Evening Standard, наставник «пенсионеров» Томас Тухель решил сохранить футболистов до окончания нынешнего сезона. Немецкий специалист посчитал, что этот дуэт еще может принести пользу команде.

Зиеш и Вернер присоединились к лондонскому клубу летом прошлого года. С ними был подписан контракт до середины 2025 года.

В этом сезоне АПЛ Тимо забил один гол и отдал один ассист, а Зиеш отличился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер Хаким Зиеш
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
24 Декабря 2021 в 10:04
Да ни хрена они пользы не принесут уже, два раздолбая.
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