«Если бы не футбол, вы работали бы в «Макдоналдсе»: Экс-президент «Кристал Пэлас» обратился к игрокам и тренерам АПЛ

В последнее время футболисты и тренера английской Премьер-лиги активно жаловались на плотный график матчей в конце декабря, чем разозлили бывшего владельца «Кристал Пэлас» Саймона Джордана. Экс-чиновник в интервью для Talksport резко раскритиковал их за подобное поведение.

«Все в равных условиях. Вы забили, чему должны быть благодарны. Играйте в свой футбол! Если бы не он, вы работали бы в «Макдоналдсе». Вы и так слишком многое себе позволяете. Вам сильно повезло в жизни, а вы еще чем-то недовольны. Всем нравится традиция Boxing Day, особенно фанатам. Вы играете для них!» - эмоционально прокомментировал Джордан.