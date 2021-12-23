АПЛ отказала «Эвертону» в переносе матча – в команде осталось всего 9 здоровых полевых игроков

Отказавшись от идеи не проводить предстоящие туры английской Премьер-лиги на фоне новой волны коронавируса, руководство чемпионата пошло на серьезный риск. Эпидемиологическая ситуация в командах сильно не улучшилась, что уже стало превращаться в новые трудности.
К чиновникам обратились представители «Эвертона», попросившие перенести их поединок с «Бёрнли» на выходных. Свою просьбу «ириски» аргументировали ужасающими кадровыми проблемами – в расположении тренерского штаба осталось всего девять здоровых полевых футболистов, информирует британское издание Daily Mail. Но, лига ответила отказом.
Напомним, что ранее свое недовольство действиями АПЛ высказывали практически все клубы.
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