АПЛ отказала «Эвертону» в переносе матча – в команде осталось всего 9 здоровых полевых игроков

Отказавшись от идеи не проводить предстоящие туры английской Премьер-лиги на фоне новой волны коронавируса, руководство чемпионата пошло на серьезный риск. Эпидемиологическая ситуация в командах сильно не улучшилась, что уже стало превращаться в новые трудности.

К чиновникам обратились представители «Эвертона», попросившие перенести их поединок с «Бёрнли» на выходных. Свою просьбу «ириски» аргументировали ужасающими кадровыми проблемами – в расположении тренерского штаба осталось всего девять здоровых полевых футболистов, информирует британское издание Daily Mail. Но, лига ответила отказом.

Напомним, что ранее свое недовольство действиями АПЛ высказывали практически все клубы.