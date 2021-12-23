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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ отказала «Эвертону» в переносе матча – в команде осталось всего 9 здоровых полевых игроков

23 Декабря 2021 • 20:50 Комментировать
Бёрнли
...
Эвертон
26.12 18:00

Отказавшись от идеи не проводить предстоящие туры английской Премьер-лиги на фоне новой волны коронавируса, руководство чемпионата пошло на серьезный риск. Эпидемиологическая ситуация в командах сильно не улучшилась, что уже стало превращаться в новые трудности.

К чиновникам обратились представители «Эвертона», попросившие перенести их поединок с «Бёрнли» на выходных. Свою просьбу «ириски» аргументировали ужасающими кадровыми проблемами – в расположении тренерского штаба осталось всего девять здоровых полевых футболистов, информирует британское издание Daily Mail. Но, лига ответила отказом. 

Напомним, что ранее свое недовольство действиями АПЛ высказывали практически все клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон
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БЁРНЛИ ЭВЕРТОН
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