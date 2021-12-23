​Гвардиола – о Торресе: «Мы не удерживаем игроков, как другие клубы»

В ближайшее время Ферран Торрес должен сменить «Манчестер Сити» на «Барселону». По поводу грядущего трансфера высказался рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Мы не поступаем так, как другие клубы, владельцы которых говорят игроку, что он остаётся, когда игрок хочет уйти. Если кто-то хочет уйти, потому что чувствует, что в другом месте он будет счастливее, он должен уйти. Я рад за Торреса», - слова Гвардиолы приводит на своей страничке в «Твиттере» журналист Саймон Стоун.

Возможно, таким образом Хосеп Гвардиола «уколол» Даниэля Леви, потому что он не отпустил Гарри Кейна в «Манчестер Сити».