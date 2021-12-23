Рангник назвал игрока «Манчестер Юнайтед», которого нужно заменить

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник планирует обновить среднюю линию команды в зимнее трансферное окно. Как стало известно The Athletic, тренер планирует пригласить в команду игрока, способного заменить в центре поля Неманью Матича.

На замену сербскому футболисту рассматриваются два кандидата. Речь идет о Деклане Райсе («Вест Хэм») и Джуде Беллингхеме («Боруссия» Дортмунд).

33-летний Матич играет за манкунианцев с лета 2017 года. Действующий трудовой договор серба с «красными дьяволами» рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше АПЛ Неманья провел восемь матчей и сделал два ассиста.