Кавани заинтересовал ещё один испанский топ-клуб

Опытный центрфорвард «МЮ» Эдинсон Кавани попал в сферу интересов еще одного представителя испанского чемпионата.

Согласно сведениям журналистов Mundo Deportivo, на 34-летнего голеадора претендует «Севилья». Андалусийцы уже вступили в переговоры с представителями бомбардира.

В споре за Кавани «Севилья» сойдется с каталонской «Барселоной». «Сине-гранатовые» давно проявляют интерес к Эдинсону и уже согласовали с ним условия контракта.

При этом «Манчестер Юнайтед» не горит желанием расставаться с уругвайцем. Манкунианцы хотят сохранить нападающего до конца сезона.