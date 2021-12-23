«Арсенал» нацелился на игрока «Барселоны», которого решил выдворить Хави

Фланговый защитник сборной США и каталонской «Барселоны» Серджино Дест близок к смене команды в январское трансферное окно. У 21-летнего американца есть вариант в английской Премьер-лиге.

Как информирует газета Marca, подписать перспективного футболиста желает лондонский «Арсенал». «Сине-гранатовые» готовы расстаться с Серджино за 30-35 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер «Барсы» Хави Эрнандес не заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Дестом.

Защитник присоединился к каталонцам в октябре прошлого года. Его трансфер обошелся клубу в 21 миллион евро.