«Ньюкасл» нацелился на вингера «Барселоны»

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. По информации инсайдера Фабрицио Романо, интерес к французскому игроку проявляет «Ньюкасл».

«Сороки» уже начали переговоры с агентом футболиста. При этом приоритетным вариантом для Дембеле является пролонгация сотрудничества с «сине-гранатовыми». Клуб также готов предложить Усману новый договор, поскольку в его услугах заинтересован рулевой команды Хави Эрнандес.

Трудовое соглашение Дембеле с каталонцами истекает через полгода. В этом сезоне француз сыграл пять матчей и сделал два ассиста.