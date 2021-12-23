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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нацелился на вингера «Барселоны»

23 Декабря 2021 • 12:23 Комментировать

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. По информации инсайдера Фабрицио Романо, интерес к французскому игроку проявляет «Ньюкасл».

«Сороки» уже начали переговоры с агентом футболиста. При этом приоритетным вариантом для Дембеле является пролонгация сотрудничества с «сине-гранатовыми». Клуб также готов предложить Усману новый договор, поскольку в его услугах заинтересован рулевой команды Хави Эрнандес.

Трудовое соглашение Дембеле с каталонцами истекает через полгода. В этом сезоне француз сыграл пять матчей и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Усман Дембеле
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