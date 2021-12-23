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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин назвал лучшего тренера АПЛ

23 Декабря 2021 • 10:48 Комментировать

Бывший капитан «МЮ» Рой Кин отметил работу испанского специалиста Хосепа Гвардиолы, занимающего пост главного тренера «Манчестер Сити».

«В минувшем сезоне я списал «Сити» со счетов, однако они выдали отличную победную серию и стали чемпионами. Больше никогда не буду ставить против них.

Сомневаюсь, что «Челси» или «Ливерпуль» смогут опередить «Манчестер Сити» в этом сезоне. Гвардиола – лучший тренер АПЛ, он способен защитить титул», - приводит слова ирландца Daily Mail.

По итогам 18 туров «Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге, опережая ближайшего конкурента на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Рой Кин
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