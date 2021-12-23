Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нашёл замену Рюдигеру в «ПСЖ»

23 Декабря 2021 • 10:28 Комментировать

Лондонский «Челси» не смог договориться с защитником Антонио Рюдигером о новом контракте и уже начал подыскивать ему замену.

Согласно сведениям Lequipe, в сферу интересов «пенсионеров» попал Преснел Кимпембе, правами на которого владеет французский «ПСЖ». Наставник лондонского коллектива Томас Тухель лично настаивает на переходе этого футболиста.

Источник отмечает, что 26-летний француз готов к смене клубной прописки. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Лиги 1 Преснел сыграл 15 матчей и получил две желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Антонио Рюдигер Преснел Кимпембе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
10:48 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин назвал лучшего тренера АПЛ
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл замену Рюдигеру в «ПСЖ»
10:12 · Англия. Премьер-лига
Сильвестр спрогнозировал место «МЮ» в АПЛ по итогам сезона
09:36 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Челси» нацелен на чемпионский титул» 1
09:18 · Россия. Премьер-лига
Английский клуб интересуется футболистом ЦСКА 1
09:10 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги
08:56 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты трансферные планы «Тоттенхэма» на январь
01:32 · Англия. Кубок лиги
Кубковые победы «Челси» и «Тоттенхэма» - видео видео
00:59 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» чудом не проиграл «Лестеру» и в серии пенальти был сильнее 4
00:44 · Англия. Кубок лиги
«Челси» не без труда прошёл «Брентфорд», «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм»
22 Декабря
23:45 · Англия. Премьер-лига
Артета заявил, что не поддерживает вариант с проведением матчей АПЛ без зрителей
22:54 · Англия. Премьер-лига
Один из лидеров «Эвертона» интересен «Наполи» - он может покинуть команду из-за конфликта с тренером
22:32 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Не понимаю, почему никто не воспринимает благополучие футболистов всерьёз» 1
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» наконец-то нашла покупателя на Коутиньо слухи
22:17 · Англия. Кубок лиги
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 2:1 (закончен)
Все новости
Рекомендуем