«Челси» нашёл замену Рюдигеру в «ПСЖ»

Лондонский «Челси» не смог договориться с защитником Антонио Рюдигером о новом контракте и уже начал подыскивать ему замену.

Согласно сведениям Lequipe, в сферу интересов «пенсионеров» попал Преснел Кимпембе, правами на которого владеет французский «ПСЖ». Наставник лондонского коллектива Томас Тухель лично настаивает на переходе этого футболиста.

Источник отмечает, что 26-летний француз готов к смене клубной прописки. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В этом сезоне Лиги 1 Преснел сыграл 15 матчей и получил две желтые карточки.