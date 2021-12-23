Сильвестр спрогнозировал место «МЮ» в АПЛ по итогам сезона

Бывший футболист «МЮ» Микаэль Сильвестр поделился мнением о перспективах «красных дьяволов» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. По его мнению, подопечные Ральфа Рангника смогут опередить лондонский «Арсенал» и финишируют в первой четверке.

«Канониры» набрали неплохую форму, но я сделаю ставку на «Юнайтед». Манкунианцы смогут опередить команду Артеты. У них в составе есть Криштиану Роналду, а это многое значит. «МЮ» имеет лидеров, которые готовы полностью выложиться ради успеха команды», - приводит слова француза Manchester Evening News.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы отстают от идущего четвертым «Арсенала» на пять баллов.