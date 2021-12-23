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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт: «Челси» нацелен на чемпионский титул»

23 Декабря 2021 • 09:36 Комментировать

Хавбек лондонского «Челси» Мэйсон Маунт высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Если ты борешься за золото, то ощущаешь огромное давление. Каждый матч очень важен. «Челси» был первым, но теперь находится на третьем месте. Эта гонка непредсказуема.

Наша команда нацелена исключительно на чемпионский титул. Хотим выжать максимум. Мы чувствуем, что способны на это», - приводит слова полузащитника Sky Sports.

По итогам 18 туров подопечные Томаса Тухеля отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на шесть баллов. Следующий матч «Челси» проведет с «Астон Виллой» 26 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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