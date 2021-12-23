Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раскрыты трансферные планы «Тоттенхэма» на январь

23 Декабря 2021 • 08:56 Комментировать

В лондонском «Тоттенхэме» определились с планами клуба на январское трансферное окно. Об этом рассказали журналисты портала Goal.com.

По сведениям источника, боссы английского клуба хотят усилить две позиции этой зимой. «Шпоры» намерены подписать нового флангового защитника и форварда.

Также в клубе определились с футболистами, который покинут команду. «Тоттенхэм» выставит на продажу полузащитника Деле Алли и защитника Мэтта Доэрти.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги подопечные Антонио Конте провели 15 поединков, в которых набрали 26 баллов. Команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
09:36 · Англия. Премьер-лига
Маунт: «Челси» нацелен на чемпионский титул»
09:18 · Россия. Премьер-лига
Английский клуб интересуется футболистом ЦСКА
09:10 · Англия. Кубок лиги
«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги
08:56 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты трансферные планы «Тоттенхэма» на январь
01:32 · Англия. Кубок лиги
Кубковые победы «Челси» и «Тоттенхэма» - видео видео
00:59 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» чудом не проиграл «Лестеру» и в серии пенальти был сильнее 4
00:44 · Англия. Кубок лиги
«Челси» не без труда прошёл «Брентфорд», «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм»
22 Декабря
23:45 · Англия. Премьер-лига
Артета заявил, что не поддерживает вариант с проведением матчей АПЛ без зрителей
22:54 · Англия. Премьер-лига
Один из лидеров «Эвертона» интересен «Наполи» - он может покинуть команду из-за конфликта с тренером
22:32 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон: «Не понимаю, почему никто не воспринимает благополучие футболистов всерьёз» 1
22:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» наконец-то нашла покупателя на Коутиньо слухи
22:17 · Англия. Кубок лиги
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» - 2:1 (закончен)
22:15 · Англия. Кубок лиги
«Брентфорд» - «Челси» - 0:2 (закончен)
22:14 · Англия. Кубок лиги
«Ливерпуль» - «Лестер» - 3:3 (пен. 5:4)
22:07 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» решили, что судьба Погба будет зависеть от него самого
Все новости
Рекомендуем