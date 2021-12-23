Раскрыты трансферные планы «Тоттенхэма» на январь

В лондонском «Тоттенхэме» определились с планами клуба на январское трансферное окно. Об этом рассказали журналисты портала Goal.com.

По сведениям источника, боссы английского клуба хотят усилить две позиции этой зимой. «Шпоры» намерены подписать нового флангового защитника и форварда.

Также в клубе определились с футболистами, который покинут команду. «Тоттенхэм» выставит на продажу полузащитника Деле Алли и защитника Мэтта Доэрти.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги подопечные Антонио Конте провели 15 поединков, в которых набрали 26 баллов. Команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице.