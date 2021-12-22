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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Один из лидеров «Эвертона» интересен «Наполи» - он может покинуть команду из-за конфликта с тренером

22 Декабря 2021 • 22:54 Комментировать
Наполи
0:0
Специя
1-й тайм

Уже ни для кого не секрет, что взаимоотношения между защитником «Эвертона» Люкой Динем и главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом окончательно испортились. Француз, который еще не так давно считался лидером коллектива, перестал получать игровую практику и может покинуть Ливерпуль.

Такой информацией на своих страницах поделился британский таблоид The Sun. Источник уверяет, что на футболиста претендует сразу два клуба – помимо «Челси», об интересе которого местная пресса писала ранее, воспользоваться ситуацией хочет «Наполи».

Добавим, что «Эвертон» уже приобрел замену для Диня. В первый день трансферного окна англичане объявят о трансфере защитника сборной Украины Виталия Миколенко.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Наполи Люка Динь
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