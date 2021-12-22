Ферран Торрес стал ближе к переезду на «Камп Ноу». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист испанского издания Sport Тони Хуанмарти, «Барселона» и «Манчестер Сити», наконец, договорились о сумме трансфера. Речь идёт приблизительно о 55 миллионах евро. Также в сделку будут включены бонусные выплаты.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» уже согласовала с Ферраном Торресом условия личного контракта.

В сезоне 2021/2022 Ферран Торрес провёл за «Манчестер Сити» семь матчей во всех соревнованиях. На счету 21-летнего форварда три гола и один результативный пас.