​Тухель: «Не хочу участвовать в охоте на невакцинированных»

Томас Тухель, который возглавляет «Челси», перед матчем Кубка лиги против «Брентфорда» высказался по поводу вакцинации.

«Я не хочу указывать на людей пальцем и участвовать в охоте на невакцинированных. Это выбор, который делает каждый. Я могу иметь своё мнение, но футболист тоже может иметь своё мнение. Мы не можем заставить людей делать прививки, и я не изменю своего мнение на этот счёт.

Я вакцинирован. Я принял решение за себя, и всё», - слова Тухеля приводит на своих страницах Daily Mail.

Следить за игрой Кубка английской лиги между «Брентфордом» и «Челси» можно будет в текстовой трансляции.