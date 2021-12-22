Нарушение дисциплины, судя по всему, поставило крест на будущем Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенале». В клубе не стали мириться с нарушением – габонский футболист был лишён капитанской повязки и пропустил уже несколько матчей команды. Как сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники, ситуация уже перешла через точку невозврата. «Канониры» готовы выслушать предложения по Обамеянгу. При этом лондонцы могут принять только предложение, которые «устроило бы все стороны». Очевидно, продавать форварда по низкой цене «Арсенал» не станет.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 32-летнего Пьера-Эмерика Обамеянга в 25 миллионов евро.