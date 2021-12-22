Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди предъявлено очередное обвинение в изнасиловании. Об этом рассказывает BBC News. Теперь французский футболист обвиняется в семи случаях изнасилования и одном случае сексуального домогательства.

Последнее обвинение относится к случаю, произошедшему в июле этого года. Предыдущие же обвинения связаны со случаями в период с октября 2020 года по август 2021 года.

Напомним, что Бенжамен Менди был арестован в конце августа. Футболист пытался выйти на свободу под залог, но суд отказал ему в этом.

27-летний Бенжамен Менди является игроком «Манчестер Сити» с 2017 года.