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​Бенжамену Менди предъявлено очередное обвинение в изнасиловании

22 Декабря 2021 • 14:54 Комментировать (1)

Защитнику «Манчестер Сити» Бенжамену Менди предъявлено очередное обвинение в изнасиловании. Об этом рассказывает BBC News. Теперь французский футболист обвиняется в семи случаях изнасилования и одном случае сексуального домогательства.

Последнее обвинение относится к случаю, произошедшему в июле этого года. Предыдущие же обвинения связаны со случаями в период с октября 2020 года по август 2021 года.

Напомним, что Бенжамен Менди был арестован в конце августа. Футболист пытался выйти на свободу под залог, но суд отказал ему в этом.

27-летний Бенжамен Менди является игроком «Манчестер Сити» с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бенжамен Менди
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Комментарии (1)
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odessa83234
22 Декабря 2021 в 15:13
Новый рекорд в АПЛ! (((
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