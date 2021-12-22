Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бербатов советует Кавани перейти в «Барселону»

22 Декабря 2021 • 12:24 Комментировать

Экс-форвард «МЮ» Димитар Бербатов поделился мнением о будущем уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, которого хочет подписать каталонская «Барселона».

«Если у Эдинсона есть предложение от «сине-гранатовых», то ему стоит переходить. Там он будет играть намного больше, чем в «Юнайтед». Думаю, это была бы отлична сделка для всех», - приводит слова болгарина портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с уругвайцем о подписании контракта на 1,5 года. Однако «Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать Кавани этой зимой. Манкунианцы намерены сохранить игрока до лета.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Димитар Бербатов Эдинсон Кавани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
12:24 · Англия. Премьер-лига
Бербатов советует Кавани перейти в «Барселону»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Рангник позвал в «Манчестер Юнайтед» аналитика «Локомотива» 4
09:41 · Англия. Премьер-лига
Сильвестр оценил влияние Роналду на игру «Манчестер Юнайтед»
09:32 · Англия. Премьер-лига
Кейна не будет в «Манчестер Сити»
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересовался игроком «Ливерпуля»
00:51 · Англия. Премьер-лига
Конте заявил, что все игроки «Тоттенхэма» сдали отрицательный тест на коронавирус 4
00:39 · Англия. Кубок лиги
Нкетиа забил три, «Арсенал» разгромил «Сандерленд» 1
00:30 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» - о решениях АПЛ: «Это просто абсурд»
21 Декабря
23:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» возобновили борьбу за Кунде слухи
22:50 · Англия. Премьер-лига
Артета заявил, что Обамеянг до сих пор отбывает наказание
21:07 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Барселона» потеряла интерес к Кавани, клуб считает переход слишком трудным слухи
20:36 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не собирается задерживаться в «Челси», если его статус в команде не изменится в ближайшее время 5 слухи
20:18 · Россия. Премьер-лига
Ещё одного игрока РПЛ активно сватают в «Вест Хэм» слухи
15:56 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» объявил о возобновлении тренировок
15:37 · Англия. Премьер-лига
​Клопп не будет наказан за свои слова 4
Все новости
Рекомендуем