Бербатов советует Кавани перейти в «Барселону»

Экс-форвард «МЮ» Димитар Бербатов поделился мнением о будущем уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, которого хочет подписать каталонская «Барселона».

«Если у Эдинсона есть предложение от «сине-гранатовых», то ему стоит переходить. Там он будет играть намного больше, чем в «Юнайтед». Думаю, это была бы отлична сделка для всех», - приводит слова болгарина портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с уругвайцем о подписании контракта на 1,5 года. Однако «Манчестер Юнайтед» не хочет отпускать Кавани этой зимой. Манкунианцы намерены сохранить игрока до лета.