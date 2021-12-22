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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Журналисты назвали возможных преемников Гвардиолы в «Манчестер Сити»

22 Декабря 2021 • 10:47 Комментировать (5)

В Англии начали обсуждать возможный уход испанского специалиста Хосепа Гвардиолы с поста рулевого «Манчестер Сити». Журналисты издания Manchester Evening News предложили трех кандидатов на место главного тренера «горожан».

На замену Пепу предложены кандидатуры Юлиана Нагельсманна («Бавария»), Роберто Манчини (сборная Италии) и Эрика тен Хага («Аякс»).

Отметим, что действующий трудовой договор Гвардиолы с клубом из Манчестера рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» занимает первое место после 18 туров. «Горожане» опережают идущий вторым «Ливерпуль» на три балла.

Гвардиола нашёл центрфорварда для «Манчестер Сити»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Роберто Манчини Юлиан Нагельсманн Эрик тен Хаг
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
22 Декабря 2021 в 12:23
Странно, что уже сейчас зачем-то поднимается вопрос о ВОЗМОЖНОМ уходе Пепа. Хотя журналюги жеж, они ж не могут без нагнетаний и сплетен - надо же хоть что-то писать, на хлеб зарабатывать))
Ale10JUFC
22 Декабря 2021 в 10:57
Ну Нагельсмана кандидатура это вообще смешно , его из Баварии клещами не выдернуть, если только его сами не уволят. Манчини это перевернутая страница , а вот Тен Хаг давно заслужил повышения. Но вот одно не понятно, почему Гвардиола должен уйти из Сити.
CELTIC FROST
22 Декабря 2021 в 12:22
Рано или поздно уйдет. Особенно если удастся выиграть ЛЧ. Остальное он брал с этой командой и не раз. Пожалуй, завоевание Кубка Чемпионов - это едва ли не основная мотивация, которая держит его в МС до сих пор.
PoliticExpert
22 Декабря 2021 в 12:33
Куда? Хотя, к примеру, нынешняя Барселона чем не вызов. Но в кризисные клубы, как показала история, Пеп не уходит.
CELTIC FROST
22 Декабря 2021 в 12:40
Ну так из не кризисных ( и реальных для его перехода, в стан принципиальных соперников своих бывших команд он не пойдет) и способных бороться за чемпионство есть еще - навскидку - ПСЖ, Интер, сборная Испании. А там, глядишь, и нынешний кризис в Барсе закончится.. Или Ювентус снова станет явным претендентом на титул.
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