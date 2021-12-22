Журналисты назвали возможных преемников Гвардиолы в «Манчестер Сити»

В Англии начали обсуждать возможный уход испанского специалиста Хосепа Гвардиолы с поста рулевого «Манчестер Сити». Журналисты издания Manchester Evening News предложили трех кандидатов на место главного тренера «горожан».

На замену Пепу предложены кандидатуры Юлиана Нагельсманна («Бавария»), Роберто Манчини (сборная Италии) и Эрика тен Хага («Аякс»).

Отметим, что действующий трудовой договор Гвардиолы с клубом из Манчестера рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» занимает первое место после 18 туров. «Горожане» опережают идущий вторым «Ливерпуль» на три балла.

Гвардиола нашёл центрфорварда для «Манчестер Сити»