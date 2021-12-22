Сильвестр оценил влияние Роналду на игру «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник сборной Франции и «МЮ» Микаэль Сильвестр высказался о влиянии португальского форварда Криштиану Роналду на результаты «красных дьяволов».

«Кто-то считает, что Роналду создает проблемы в команде? Полный бред. Вы только посмотрите, сколько он забивает голов, какую пользу приносит в каждой игре. Он уже много раз спасал команду. КриРо хочет играть на команду, он настроен на трофеи. Роналду вернулся не для того, чтобы доигрывать», - передает слова Микаэля Daily Star.

36-летний португалец перешел в «Юнайтед» минувшим летом, подписав 2-летний договор. В этом сезоне АПЛ он забил семь мячей в 13 матчах.