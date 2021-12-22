Английского центрфорварда Гарри Кейна не будет в «Манчестер Сити». Как сообщает Daily Mail, «горожане» больше не собираются уговаривать лондонский «Тоттенхэм» отпустить нападающего.

По данным источника, клуб из Манчестера уже определился с альтернативным вариантом. «Сити» хочет оформить переход сербского голеадора «Фиорентины» Душана Влаховича. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола лично настаивает на подписании этого футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Влахович лидирует в списке лучших бомбардиров. На его счету 16 забитых мячей в 18 встречах.

Ранее сообщалось, что «фиалки» готовы продать Душана за 100 миллионов евро.

Гвардиола нашёл центрфорварда для «Манчестер Сити»