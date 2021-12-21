​Клопп не будет наказан за свои слова

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет наказан за свои комментарии после матча против «Тоттенхэма» (ничья 2:2). Как сообщает Sky Sports, Футбольная ассоциация рассмотрела слова немецкого тренера, но решений о санкциях не последует.

Напомним, после игры Юрген Клопп подошёл к рефери Полу Тирни и сказал: «У меня нет проблем с другими судьями – только с тобой». Также рулевой «Ливерпуля» раскритиковал судью в послематчевом комментарии, считая, что Гарри Кейн по ходу игры должен был быть удалён.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт в среду, 22 декабря. Команда Юргена Клоппа на своём поле примет «Лестер» в четвертьфинале Кубка лиги.