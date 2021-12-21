Следующим летом на трансферном рынке разгорится ожесточённая борьба за Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию». Немецкий Sky информирует о том, что в числе претендентов на подписание Холанна находится и «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы поучаствовать в гонке за талантливого норвежского форварда.

Приобрести Эрлинга Холанна летом 2022 года можно будет за 75 миллионов евро. Правда, для осуществления сделки нужно будет выплатить серьёзную комиссию агенту Мино Райоле, а также обеспечить игрока высокой зарплатой.

Всего за «Боруссию» Эрлинг Холанн провёл 75 матчей. В них норвежец забил 76 голов.