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​«Ливерпуль» тоже претендует на Холанна слухи

21 Декабря 2021 • 15:15 Комментировать

Следующим летом на трансферном рынке разгорится ожесточённая борьба за Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию». Немецкий Sky информирует о том, что в числе претендентов на подписание Холанна находится и «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы поучаствовать в гонке за талантливого норвежского форварда.

Приобрести Эрлинга Холанна летом 2022 года можно будет за 75 миллионов евро. Правда, для осуществления сделки нужно будет выплатить серьёзную комиссию агенту Мино Райоле, а также обеспечить игрока высокой зарплатой.

Всего за «Боруссию» Эрлинг Холанн провёл 75 матчей. В них норвежец забил 76 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
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