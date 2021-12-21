Рангник пытается привести Холанна в «Манчестер Юнайтед»

Новоиспечённый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник пытается заполучить для клуба Эрлинга Холанна. Как сообщает на своих страницах Manchester Evening News, немецкий тренер уже встречался с отцом футболиста. Ральф Рангник и Аль-Инге Холанн находятся в хороших отношениях с тех пор, как немецкий специалист поспособствовал переходу игрока из «Мольде» в «Ред Булл Зальцбург» в 2018 году.

С 2020 года Эрлинг Холанн выступает за «Боруссию» из Дортмунда. В 75 матчах норвежец забил 76 голов.

Напомним, что по завершению текущего сезона Ральф Рангник перейдёт с должности тренера «Манчестер Юнайтед» на должность консультанта. Это предусматривает контракт специалиста с «красными дьяволами».