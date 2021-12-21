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​Аспиликуэта не хочет уходить из «Челси», несмотря на интерес «Барселоны» слухи

21 Декабря 2021 • 13:59 Комментировать

Действующий контракт Сесара Аспиликуэты с «Челси» рассчитан до конца текущего сезона. Интерес к футболисту проявляет «Барселона», которая в условиях финансовых проблем активно смотрит в сторону свободных агентов. Тем не менее, Аспиликуэта предпочитает остаться в «Челси» и рассчитывает получить контракт на несколько лет. Об этом рассказывает The Athletic.

Сесар Аспиликуэта выступает за «Челси» с лета 2012 года. В сезоне 2021/2022 32-летний испанец провёл за лондонский клуб в различных соревнованиях 19 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта
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