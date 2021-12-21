​«Манчестер Юнайтед» близок к осуществлению первого трансфера при Рангнике

«Манчестер Юнайтед» близок к оформлению первого трансфера при Ральфе Рангнике. Как сообщает FourFourTwo, «красные дьяволы» должны подписать опорного полузащитника «Марселя» Бубакара Камара, способного также играть в центре обороны.

Отмечается, что 22-летний Бубакар Камара обойдётся «Манчестер Юнайтед» всего в 10 миллионов фунтов (примерно 11,75 миллиона евро), поскольку его действующий контракт с «Марселем» истекает летом.

Отметим, что Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» на стыке осени и зимы. В трёх играх при немце «красные дьяволы» дважды победили и один раз сыграли вничью.