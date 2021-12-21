Накануне в СМИ просочилась информация о том, что «Барселона» договорилась о контракте с Эдинсоном Кавани, но трансфер может быть осуществим в январе только при условии согласия «Манчестер Юнайтед» отпустить игрока бесплатно. Однако «красные дьяволы» не намерены давать вольную Кавани в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, на «Олд Траффорд» хотят, чтобы уругвайский футболист отработал контракт до конца, то есть до лета.

В сезоне 2021/2022 Эдинсон Кавани провёл за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей и забил один гол, расписавшись в воротах «Тоттенхэма».