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​«Манчестер Юнайтед» не отпустит Кавани в «Барселону» слухи

21 Декабря 2021 • 12:56 Комментировать (1)

Накануне в СМИ просочилась информация о том, что «Барселона» договорилась о контракте с Эдинсоном Кавани, но трансфер может быть осуществим в январе только при условии согласия «Манчестер Юнайтед» отпустить игрока бесплатно. Однако «красные дьяволы» не намерены давать вольную Кавани в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах Daily Mail, на «Олд Траффорд» хотят, чтобы уругвайский футболист отработал контракт до конца, то есть до лета.

В сезоне 2021/2022 Эдинсон Кавани провёл за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей и забил один гол, расписавшись в воротах «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (1)
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snk6565
21 Декабря 2021 в 14:25
Есть подозрение, что никто никого в барсу не отпустит...на условиях "утром стулья - вечером деньги"
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