​Игроков «Вулверхэмптона» дополнительно провакцинировали после игры с «Челси»

Пресс-служба «Вулверхэмптона» с гордостью сообщила о том, что все футболисты и персонал клуба провакцинированы. После воскресного матча Премьер-лиги против «Челси» представители клуба получили дополнительную дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Напомним, что «Вулверхэмптон» и «Челси» завершили очный матч вничью со счётом 0:0. Лондонский клуб пытался перенести игру из-за случаев заражений COVID-19 в своих рядах, но Премьер-лига отклонила запрос «пенсионеров».

«Вулверхэмптон» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В воскресенье, 26 декабря, «волки» сыграют против «Уотфорда» на своём поле.