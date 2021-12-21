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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Игроков «Вулверхэмптона» дополнительно провакцинировали после игры с «Челси»

21 Декабря 2021 • 11:48 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Уотфорд
26.12 15:30

Пресс-служба «Вулверхэмптона» с гордостью сообщила о том, что все футболисты и персонал клуба провакцинированы. После воскресного матча Премьер-лиги против «Челси» представители клуба получили дополнительную дозу вакцины от коронавирусной инфекции.

Напомним, что «Вулверхэмптон» и «Челси» завершили очный матч вничью со счётом 0:0. Лондонский клуб пытался перенести игру из-за случаев заражений COVID-19 в своих рядах, но Премьер-лига отклонила запрос «пенсионеров».

«Вулверхэмптон» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В воскресенье, 26 декабря, «волки» сыграют против «Уотфорда» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон
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ВУЛВЕРХЭМПТОН УОТФОРД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
21 Декабря 2021 в 12:21
Правильно, в самый разгар эпидемии надо добить иммунитет очередной вакциной. Ну клоуны же, не иначе
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