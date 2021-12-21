​«Фиорентина» выкупит Торрейру

«Фиорентина» собирается реализовать опцию выкупа полузащитника Лукаса Торрейры у лондонского «Арсенала». Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщает журналист и инсайдер Николо Скира. По его данным, «фиалки» уже согласовали с 25-летним уругвайцем контракт до конца сезона 2025/2026. Заработная плата Торрейры составит 3 миллиона евро за сезон.

В сезоне 2021/2022 Лукас Торрейра провёл в чемпионате Италии 15 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один гол и один голевой пас.

На текущий момент «Фиорентина» располагается на шестой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.