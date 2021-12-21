«Вест Хэм» нацелился на полузащитника «Тоттенхэма»

Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли близок к смене клубной прописки, об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

Согласно данным источника, 25-летний полузащитник находится в шорт-листе другого представителя английской Премьер-лиги – «Вест Хэма». Алли не входит в планы главного тренера «шпор» Антонио Конте, а потому с большой долей вероятности будет продан в другой коллектив.

Главным конкурентом «молотобойцев» в споре за Деле считается «Ньюкасл».

Алли защищает цвета «Тоттенхэма» с февраля 2015 года. Его действующий контракт истекает летом 2024 года.

В этом сезоне АПЛ хавбек провел девять поединков и забил один гол с пенальти.