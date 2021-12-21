​Тухель высказался о проблемах «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о проблемах в команде на фоне ситуации с коронавирусом.

«В 8:30 утра всем стучали в двери, чтобы пройти внеплановый тест. Некоторые люди хотели бы больше поспать, но мы всех будили. Обычно мы сконцентрированы на матчах, но сейчас нельзя ожидать стопроцентной концентрации. Но с учётом всех обстоятельств я доволен тем, как мы провели последний матч», - слова Тухеля приводятся на сайте «Челси».

Напомним, на выходных «Челси» сыграл вничью 0:0 с «Вулверхэмптоном». Лондонцы просили о переносе, но Премьер-лига отказала клубу в этом.