«Ньюкасл» хочет переманить нападающего «Интера»

Руководство «Ньюкасла» продолжает заниматься планированием зимней трансферной кампании. Согласно сведениям таблоида Daily Mail, «сороки» нашли серьезное усиление в атакующую линию.

В поле зрения аутсайдера чемпионата Англии попал боснийский бомбардир Эдин Джеко, выступающий сейчас в Серии А за миланский «Интер». «Ньюкасл» готов сделать хорошее предложение «нерадзурри» по трансферу 35-летнего нападающего. Впрочем, миланский клуб вряд ли захочет расставаться с ведущим форвардом в середине сезона.

Эдин присоединился к «Интеру» на правах свободного агента минувшим летом. В текущем сезоне Серии А нападающий отметился восемью голами и двумя ассистами в 17 матчах.