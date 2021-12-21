«Манчестер Юнайтед» обращался в «Ривер Плейт» по поводу 21-летнего форварда Хулиана Альвареса. Об этом рассказывает аргентинский Ole.

Интерес к Альваресу проявляют многие статусные клубы Европы, и «Манчестер Юнайтед» вошёл в их число. Правда, в клубе «Ривер Плейт» надеются, что им удастся сохранить Хулиана в своих рядах ещё хотя бы на один сезон.

За последний сезон Хулиан Альварес провёл 46 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 24 гола и 15 результативных передач на партнёров. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 21-летнего футболиста в 20 миллионов евро.