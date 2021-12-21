​Гвардиола сделал выговор Грилишу и Фодену

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделал выговор футболистам своей команды Джеку Грилишу и Филу Фодену. Об этом на своих станицах рассказывает The Telegraph.

По данным источника, после победы над «Лидсом» со счётом 7:0 Грилиш и Фоден отправились в ночной клуб. В «Манчестер Сити» остались недовольны состоянием, в котором футболисты прибыли на следующий день на восстановительные процедуры.

Стоит сказать, что Хосеп Гвардиола оставил Грилиша и Фодена в запасе на следующий матч против «Ньюкасла». Футболисты так и не появились на поле. После игры Гвардиола сказал, что он не делал ротацию, а выпустил тех игроков, которые лучше готовы.