Защитник «Барселоны» может усилить «Тоттенхэм»

Защитник Клеман Ленгле, правами на которого владеет каталонская «Барселона», может перебраться на Туманный Альбион. В услугах французского игрока заинтересован лондонский «Тоттенхэм», рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Херард Ромеро.

Стоит отметить, что минувшим летом «шпоры» уже пытались оформить переход Ленгле, однако тогда футболист решил остаться в Каталонии. В предстоящее трансферное окно лондонцы предпримут еще одну попытку подписать игрока.

Клеман связан трудовыми обязательствами с «сине-гранатовыми» до конца сезона-2025/2026. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.