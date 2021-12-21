Симеоне одобрил продажу одного из футболистов «Атлетико»

Фланговый защитник сборной Англии и мадридского «Атлетико» Киран Триппьер близок к возвращению на родину. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям испанских журналистов, новым местом работы футболиста станет «Ньюкасл», который планирует масштабную закупку в январе. Стоит отметить, что продажу Триппьера уже одобрил наставник «матрасников» Диего Симеоне.

Стороны недавно провели переговоры и практически согласовали детали перехода. Трансфер защитника обойдется аутсайдеру АПЛ в 18 миллионов евро.

Ранее ходили слухи о возможном переходе Кирана в «Манчестер Юнайтед».