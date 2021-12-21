​«ПСЖ» не продал Маркиньоса «Челси» за 85 миллионов евро

Летом уходящего года «Челси» предлагал хорошие деньги за Маркиньоса. Как сообщает L’Equipe, лондонцы были готовы заплатить за бразильца 85 миллионов евро, но парижане сразу сказали, что Маркиньос не продаётся. Отмечается, что «ПСЖ» даже не дал Маркиньосу возможности обдумать над вариантом с переездом в Лондон.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года и является капитаном команды. В сезоне 2021/2022 27-летний защитник провёл во всех соревнованиях 19 матчей. В них футболист записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

В среду, 22 декабря, «ПСЖ» проведёт последний матч в 2021 году. Команда Маурисио Почеттино сыграет в гостях у «Лорьяна».