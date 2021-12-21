Милинкович-Савич заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» схлестнутся в борьбе за одного из ведущих футболистов римского «Лацио». По сообщениям инсайдера Николо Скиры в твиттер-аккаунте, в сферу интересов двух грандов попал сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич.

Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Итальянский клуб готов продать Милинковича-Савича, если за него предложат порядка 70-80 миллионов евро.

Трудовое соглашение Сергея с «орлами» рассчитано до середины 2024 года. В нынешнем сезоне он поучаствовал в 23 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.