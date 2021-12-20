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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Барселона» не согласовала сумму трансфера Торреса и определила план Б слухи

20 Декабря 2021 • 18:33 Комментировать

Несмотря на финансовые трудности, «Барселона» работает над вариантами усиления состава на зимнее трансферное окно. Каталонцев давно связывают с форвардом «Манчестер Сити» Ферраном Торресом. Журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» сообщает о том, что каталонцы готовы предложить за испанца 50 миллионов евро, но «горожане» хотят получить 60. При этом у «сине-гранатовых» уже имеется договорённость с футболистом.

Романо отмечает, что «Барселона» уже определила план Б. Если подписать Феррана Торреса никак не удастся, каталонцы постараются заполучить Хакима Зиеша из «Челси».  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хаким Зиеш Ферран Торрес трансферы футбола - зима 2022
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