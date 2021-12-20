​Клубы АПЛ обсудили возможность остановки чемпионата и приняли решение

В понедельник представители клубов Премьер-лиги Англии провели встречу в онлайн-формате. Клубы обсудили текущую ситуацию с коронавирусом – из-за вспышек заражений в клубах на прошлой неделе целый ряд матчей был перенесён.

Как сообщает The Athletic, клубы обсуждали три варианта: перенос всех праздничных матчей, перенос одного тура и полную временную приостановку сезона до улучшения ситуации. Ни один из вариантов не был поддержан большинством клубов, вариант номер три и вовсе не поддержал никто.

Таким образом, сезон Премьер-лиги будет продолжаться в соответствии с расписанием.