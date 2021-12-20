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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клубы АПЛ обсудили возможность остановки чемпионата и приняли решение

20 Декабря 2021 • 18:29 Комментировать (1)

В понедельник представители клубов Премьер-лиги Англии провели встречу в онлайн-формате. Клубы обсудили текущую ситуацию с коронавирусом – из-за вспышек заражений в клубах на прошлой неделе целый ряд матчей был перенесён.  

Как сообщает The Athletic, клубы обсуждали три варианта: перенос всех праздничных матчей, перенос одного тура и полную временную приостановку сезона до улучшения ситуации. Ни один из вариантов не был поддержан большинством клубов, вариант номер три и вовсе не поддержал никто.

Таким образом, сезон Премьер-лиги будет продолжаться в соответствии с расписанием.

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Апл
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Комментарии (1)
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Zenituwka
20 Декабря 2021 в 19:00
Вот и правильно. Я сразу же сказал, надо продолжать. Тем интереснее будет.
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