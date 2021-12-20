​Виллиан: «Захотел уйти из «Арсенала» уже через три месяца, там было самое трудное время в моей карьере»

Бывший игрок «Арсенала» Виллиан вспомнил о своём периоде в клубе из северного Лондона, продлившемся год.

«Я не был счастлив, поэтому не играл. Не хочу вдаваться в подробности. Когда я переходил в «Арсенал», я был счастлив и мотивирован. Я хотел преуспеть – новый клуб, новые партнёры, новые проекты… Но уже через три месяца я сказал агенту: «Пожалуйста, я хочу уйти».

Не хочу плохо говорить о клубе, ведь это большой клуб с историей, там играли статусные игроки. Но для меня это не сработало. Это было самое трудное время в моей карьере», - слова Виллиана приводит Goal.com со ссылкой на YouTube-канал FIVE.

Летом 2021 года Виллиан вернулся в «Коринтианс».