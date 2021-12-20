​«Тоттенхэм» вошёл в историю английского футбола благодаря вылету из Лиги конференций

В понедельник УЕФА рассмотрел ситуацию с несыгранным из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе матчем Лиги конференций между «Тоттенхэмом» и «Ренном». «Шпорам» было засчитано техническое поражение, и они вылетели из третьего по рангу еврокубка.

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Ричард Джолли, «Тоттенхэм» вошёл в историю английского футбола. Это первый клуб из Англии, который в своей истории вылетал из следующих турниров: Кубок европейских чемпионов, Лига чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА, Лига Европы, Кубок Интертото и Лига конференций.