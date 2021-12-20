«Барселона» рассчитывает в январе усилить атакующую линию своей команды Эдинсоном Кавани. Как сообщает испанский Sport, каталонский клуб уже достиг договорённости с 34-летним уругвайцем по поводу контракта на полтора года. Но есть проблема, которая заключается в том, что «сине-гранатовые» хотят заполучить Кавани как свободного агента, то есть «Манчестер Юнайтед» должен дать добро на расторжение контракта. Пока что нет признаков того, что «красные дьяволы» одобрят такой вариант, пишет издание.

Эдинсон Кавани в сезоне 2021/2022 провёл восемь матчей, в которых забил один гол.