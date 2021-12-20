​«Я должен трогать стул руками»: Клопп высказал претензии «Тоттенхэму»

В воскресенье вечером «Ливерпуль» потерял два очка, сыграв вничью в гостях у «Тоттенхэма» (2:2). Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп на пресс-конференции после игры высказал претензии принимающему клубу по поводу отсутствия дезинфицирующего средства для обработки рук.

«Думаю, в этой комнате должно быть дезинфицирующее средство. У нас было около 13 случаев COVID-19, а я должен трогать стул руками», - слова Клоппа на своих страницах передаёт The Sun.

Напомним, что предыдущие три игры «Тоттенхэма» во всех турнирах переносились из-за вспышки коронавируса. Лондонцы даже вылетели из еврокубков – их матч с «Ренном» не был сыгран.

Ранее СМИ расшифровали слова Юргена Клоппа арбитру.