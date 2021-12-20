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​«Я должен трогать стул руками»: Клопп высказал претензии «Тоттенхэму»

20 Декабря 2021 • 16:23 Комментировать (1)
Тоттенхэм
2:2
Ливерпуль
окончен

В воскресенье вечером «Ливерпуль» потерял два очка, сыграв вничью в гостях у «Тоттенхэма» (2:2). Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп на пресс-конференции после игры высказал претензии принимающему клубу по поводу отсутствия дезинфицирующего средства для обработки рук.

«Думаю, в этой комнате должно быть дезинфицирующее средство. У нас было около 13 случаев COVID-19, а я должен трогать стул руками», - слова Клоппа на своих страницах передаёт The Sun.

Напомним, что предыдущие три игры «Тоттенхэма» во всех турнирах переносились из-за вспышки коронавируса. Лондонцы даже вылетели из еврокубков – их матч с «Ренном» не был сыгран.

Ранее СМИ расшифровали слова Юргена Клоппа арбитру

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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aegur
20 Декабря 2021 в 17:01
Одень перчатки и не парься))
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