​«Ньюкасл» готовит жалобу на судейство, фанаты говорят о теории заговора

«Ньюкасл» собирается направить в Премьер-лигу официальную жалобу на судейство в трёх последних матчах. Как сообщает The Telegraph, клуб потребует разъяснений по ряду спорных решений, говоря о двойных стандартах. В настоящий момент «сороки» готовят видеопакет моментов.

Отмечается, что фанаты «Ньюкасла» активно говорят о теории заговора. Как известно, многие клубы Премьер-лиги выступали против сделки по передаче «Ньюкасла» новым владельцам в лице консорциума, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. Фанаты «Ньюкасла» считают, что в Англии есть слишком много людей, которые хотят вылета команды из Премьер-лиги.