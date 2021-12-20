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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» готовит жалобу на судейство, фанаты говорят о теории заговора

20 Декабря 2021 • 15:57 Комментировать

«Ньюкасл» собирается направить в Премьер-лигу официальную жалобу на судейство в трёх последних матчах. Как сообщает The Telegraph, клуб потребует разъяснений по ряду спорных решений, говоря о двойных стандартах. В настоящий момент «сороки» готовят видеопакет моментов.

Отмечается, что фанаты «Ньюкасла» активно говорят о теории заговора. Как известно, многие клубы Премьер-лиги выступали против сделки по передаче «Ньюкасла» новым владельцам в лице консорциума, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. Фанаты «Ньюкасла» считают, что в Англии есть слишком много людей, которые хотят вылета команды из Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл
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